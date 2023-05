Mariana Mortágua eleita nova líder do Bloco de Esquerda

A deputada Mariana Mortágua foi eleita, este domingo, nova coordenadora do Bloco de Esquerda. Na Convenção do partido, no Pavilhão do Casal Vistoso, em Lisboa, a moção A, derrotou a Moção E, liderada por Pedro Soares.

Nas eleições para a Mesa Nacional, de onde sai o coordenador, deram 490 votos à Moção A, 95 votos à Moção E, 13 votos em branco e 2 votos nulos. Mariana Mortágua é assim eleita a nova coordenadora do Bloco de Esquerda.

No discurso dirigido aos militantes, a deputada bloquista reforçou existirem "razões para sentir toda a esperança do mundo, numa sala a abarrotar de força".

"Sabemos perfeitamente aquilo que nos une: a consciência de que tanto do que temos e que amamos foi conquistado por quem veio antes de nós. E a certeza inabalável de que o nosso lugar é lutar para conquistar outro tanto, para responder aos problemas da vida e dos portugueses."

Mariana Mortágua rejeita quaisquer "vozes de resignação, de confusão e muito menos de medo" no Pavilhão do Casal Vistoso. "Aqui falamos da vida que queremos ter", afiançou.

"[Falamos] de como protegemos os rendimentos do choque dos juros, como destruímos as teias da corrupção, como conseguimos o acesso à saúde e a educação de qualidade, como se mobiliza a greve feminista internacional, como damos força à luta por melhores salários, por sindicatos abertos e democráticos, como se organiza uma mobilização antirracista, uma campanha pelo clima, como garantimos que os direitos LGBT continuam a marchar cada vez com mais força."

"Estes 24 anos são só o começo do Bloco", exclamou, perante uma forte ovação dos militantes presentes.



"Não deixamos a política entregue ao pântano em que verdade e mentira se confundem"

Ao longo do discurso, a nova líder bloquista também apontou à "degradação da vida pública", perante a qual o Bloco de Esquerda precisa de mostrar que "a política é e sempre será o lugar das causas e das convicções".

"Não deixamos a política entregue ao calculismo, nem a esse pântano em que a verdade e a mentira se confundem. A nossa política é uma paixão maior do que qualquer circunstância. É uma forma de impaciência, é uma vontade que ninguém pode domar."

Mariana Mortágua também deixa uma mensagem aos adversários, "para quem a esquerda é sempre um projeto condenado, a prazo": "Já nos conhecem, mas não viram nada da força que vamos saber criar, reinventar, construir, unir".

"Estes 24 anos são só o começo do Bloco."

A coordenadora eleita aponta, assim, para a "força dos mais jovens do Bloco", daqueles que "chegaram na luta contra a troika", de quem confiou no partido durante a geringonça, que o PS sempre quis dispensar", ou das mulheres que exigem "igualdade para a sociedade". E sobretudo, a "força de quem veio das lutas antigas para ligar o fio da memória aos combates de hoje".

"Esta é a força de um Bloco capaz de criar uma alternativa para o nosso povo. Porque, afinal, como canta Caetano [Veloso]: 'Gente é para brilhar'."

