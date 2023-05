Marisa Matias acusa Marcelo de promover instabilidade. "Continua a sonhar com o regresso da direita"

Marisa Matias acusa o Presidente da República de estar à espera de um momento para deixar a direita no Governo.

A eurodeputada do Bloco de Esquerda critica as ameaças de Marcelo Rebelo de Sousa, que tem avisado o executivo que não abdica do poder de dissolver o Parlamento.

"Em pouco mais de um ano, o que vivemos é um cenário de chantagem permanente com o país, numa aventura, mais ou menos, amparada por um Presidente que continua a sonhar com as condições que possam permitir o regresso da direita ao poder."

Já em relação ao Governo, a bloquista sublinha que os casos sucessivos e envolver o atual executivo de António Costa contrariam as promessas de estabilidade dadas pelo primeiro-ministro: "A maioria do Partido Socialista ainda nem vai a meio e já permitiu enterrar a falsidade de ser sinónimo de estabilidade".

A XIII Convenção Nacional do Bloco de Esquerda continua a decorrer no pavilhão do Casal Vistoso, em Lisboa, até este domingo, 28 de maio, na qual se espera a eleição de um novo coordenador do partido.