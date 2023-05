Fernando Rosas para Mortágua: “Boa sorte, somos a tua infantaria”

"Sabes que podes contar connosco, somos a tua infantaria". Foi assim que Fernando Rosas, fundador do partido e historiado, terminou o seu discurso durante a Convenção do Bloco de Esquerda, este sábado no Pavilhão do Casal Vistoso, em Lisboa.

A Catarina Martins, coordenadora do Bloco de Esquerda que está de saída, Fernando Rosas agradeceu: "Obrigado, Catarina. Guarda o fôlego, que a luta continua".

Já a Mariana Mortágua, deputada e principal candidata a tornar-se coordenadora do partido, o fundador do Bloco de Esquerda deseja sorte: "Desejar-te arrojo, lucidez e sorte para o teu trabalho", disse o historiador.

Fernando Rosas estruturou a sua intervenção em três grandes perguntas, e acusou o Partido Socialista de ser o principal responsável pelo crescimento do Chega.

"São os efeitos da política da maioria absoluta do PS que alimentam a extrema-direita", sublinha Fernando Rosas depois de assumir que "existe uma ameaça da extrema-direita".

Rosas pede medidas justas e que se seque "o pântano de onde se alimenta a demagogia fascizante" através da travagem das políticas do PS, que descreve como uma estratégia de "normalizar a violência neoliberal espargindo-a com água benta e com algumas esmolas pontuais".