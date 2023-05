“Se a interpretação foi essa, peço desculpa”. Eurico Brilhante Dias debaixo de fogo no Parlamento

O líder parlamentar do PS, Eurico Brilhante Dias, pediu desculpa esta quinta-feira por ter afirmado que a fuga de informação classificada da Comissão de Inquérito à TAP tinha origem nos deputados à direita do PS no Parlamento.

Depois de o presidente da CPI, António Lacerda Sales, ter dito que o relatório sobre a fuga de informação (redigido pela socialista Alexandra Leitão) iliba os deputados, o presidente da bancada socialista retratou-se em plenário.

"Qualquer análise de que eu acusei os deputados à direita por terem perpetrado essa fuga... se a interpretação é essa, peço naturalmente desculpa."

Apesar de admitir que não leu o relatório hoje divulgado, Eurico Brilhante Dias mantém a convicção de que a fuga de informação tem origem no Parlamento. "Não ficou provado que nenhum deputado, assessor ou funcionário tenha participado na fuga de informação", sublinha o líder parlamentar do PS.

"Devias ter vergonha do que estás a dizer", interrompeu Paulo Rios Oliveira, deputado do PS. Os social-democratas já tinham pedido a Eurico Brilhante Dias que pedisse desculpa, com Chega e Iniciativa Liberal a juntarem-se ao coro de críticas ao líder da bancada socialista.

As declarações foram feitas no arranque do debate no Parlamento, que prevê declarações políticas, onde os partidos escolhem o tema que querem abordar.