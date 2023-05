IL quer ouvir ministro da Educação sobre provas de aferição digitais

A Iniciativa Liberal quer ouvir o ministro da Educação em comissão parlamentar sobre as provas feitas pelos alunos em formato digital, argumentando ser necessário acautelar a efetiva implementação e evitar o agravamento de desigualdades sociais.

O requerimento, apresentado ao presidente da comissão de Educação e Ciência na quarta-feira, adianta que os deputados do partido estão preocupados "com a diferença de metodologias pedagógicas nas várias escolas do país", lembrando que muitas escolas utilizam "variados materiais digitais de apoio à aprendizagem", mas muitas outras mantêm o ensino tradicional, "em que o contacto dos alunos com equipamentos digitais é ainda bastante reduzido".

Segundo refere no requerimento, o partido tem levantado o problema da capacidade das escolas para realizar provas em computadores e defendido que a adoção universal deste modelo foi muito precipitada.

"Efetivamente, desde o arranque das provas de aferição digitais que na comunicação social têm sido evidentes as queixas e casos em que não se conseguiram elaborar as provas", afirma a Iniciativa Liberal no mesmo documento.