Ex-deputado do PSD Sérgio Azevedo diz-se alvo de "assassinatos de caráter"

"Como cidadão tenho apenas a lamentar que existam assassinatos de caráter, que são intoleráveis num Estado de Direito", escreveu o ex-deputado do PSD na sua conta no Facebook, reagindo à reportagem da TVI/CNN sobre uma alegada troca de favores entre PS e PSD na preparação das listas para as eleições autárquicas de 2017, de forma a garantir a manutenção de certas freguesias lisboetas -- suspeitas investigadas na operação Tutti Frutti.

"Só não me encontra quem verdadeiramente não me quer encontrar", concluiu o antigo deputado social-democrata.

A reportagem da TVI/CNN, que cita uma investigação do Ministério Público e da Polícia Judiciária, envolve Sérgio Azevedo e também o atual deputado do PSD Carlos Eduardo Reis, bem como os atuais ministros das Finanças e do Ambiente, Fernando Medina e Duarte Cordeiro, por alegadas ações praticadas no tempo que em estavam na Câmara de Lisboa.

As notícias levaram Carlos Eduardo Reis a mostrar-se indisponível para ser o “idiota útil” do partido para que se possam derrubar dois ministros e haver eleições antecipadas, numa posição assumida na reunião de hoje do Grupo Parlamentar do PSD.

A investigação inclui vários e-mails “com relevância criminal”, segundo uma inspetora da PJ num relatório do processo Tutti Frutti, sublinhando a existência de "acordos políticos entre Sérgio Azevedo (do PSD), Duarte Cordeiro e Fernando Medina (do PS)” para a atribuição de avenças e a colocação de pessoas “em posições estratégias” nas eleições autárquicas de 2017.

É ainda referida a "emissão de faturas falsas e acordos com responsáveis do PS para a adjudicação de contratos públicos a empresas” assim como uma “cunha” pedida por Luís Filipe Vieira – presidente do Benfica até 2021 – para que um imóvel do filho tivesse isenção do IMI.