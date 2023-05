Deputado do PSD: "Não serei idiota útil" para se “derrubarem dois ministros”

O deputado do PSD Carlos Eduardo Reis disse esta quinta-feira que não está disponível para ser o “idiota útil” do partido para que se possam derrubar dois ministros e haver eleições antecipadas.

Na reunião da bancada parlamentar, segundo relatos feitos à Lusa, o deputado abordou “por transparência e lealdade” as reportagens emitidas na terça e quarta à noite pela TVI/CNN Portugal relacionadas com a Operação Tutti Frutti.

De acordo com as estações, no âmbito desse processo foram intercetadas escutas e comunicações que apontam para um alegado "pacto secreto" entre PSD e PS para cada partido manter a liderança de determinadas juntas de freguesias de Lisboa nas eleições autárquicas de 2017.

Perante os deputados, negou ter cometido qualquer ilegalidade, disse que nunca foi ouvido pela justiça, e mostrou desconforto com o facto de o líder parlamentar do PSD, Joaquim Miranda Sarmento, ter abordado o tema na quarta-feira no debate com o primeiro-ministro sem lhe ter dado “uma palavra” prévia.

“Não estarei disponível para ser o idiota útil e muito menos sangrado na comunicação social porque dá jeito tirar dois ministros do Governo para haver eleições antecipadas”, avisou, ressalvando que não está a dizer que é essa a intenção da direção do PSD.

Na resposta, o líder parlamentar do PSD considerou ter separado bem o que tinha ver com a justiça e a política, justificando que havendo um caso que “envolve os dois maiores partidos do regime seria incompreensível que o PSD não trouxesse a questão ao debate” com o primeiro-ministro.