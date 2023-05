TAP. Parlamento debate a 14 de junho propostas para inquérito à atuação do SIS

A Assembleia da República vai debater no dia 14 de junho as propostas para constituição de uma comissão parlamentar de inquérito à atuação do SIS na recuperação do computador do ex-adjunto do ministro das Infraestruturas.

O anúncio foi feito pela porta-voz da conferência de líderes, Maria da Luz Rosinha, no final da reunião daquele órgão, indicando que as propostas apresentadas pelo Chega e pela Iniciativa Liberal vão ser debatidas em conjunto.

A deputada socialista acrescentou que as eleições para os órgãos externos ficaram marcadas para dia 7 de junho.

Maria da Luz Rosinha indicou que está em causa a eleição de quatro membros para o Conselho Regulador da Entidade Reguladora da Comunicação Social (ERC), dois para a Comissão de Acesso aos Documentos Administrativos e quatro elementos para o Conselho Nacional de Procriação Medicamente Assistida.

No dia 16 de junho, estará na Assembleia na República a presidente do Parlamento Europeu, estando previsto um "debate plenário" com Roberta Metsola.

A porta-voz da conferência de líderes anunciou igualmente que o parlamento recomeça os trabalhos no dia 6 de setembro, após as férias, e que os plenários dos dias 13 e 14 de setembro ainda serão da presente sessão legislativa.