TAP. Comissão de inquérito ouve ex-chefe de gabinete de Pedro Nuno Santos

A ex-chefe de gabinete do ministro das Infraestruturas, Maria Antónia Araújo, é esta quarta-feira ouvida na comissão de inquérito à TAP, sobre a polémica indemnização de meio milhão de euros à ex-administradora da companhia aérea Alexandra Reis.

Maria Antónia Araújo foi chefe do gabinete do ex-ministro Pedro Nuno Santos, que se demitiu na sequência da indemnização de 500.000 euros paga a Alexandra Reis, e é atualmente chefe do gabinete do secretário de Estado das Infraestruturas, Frederico Francisco.



Espera-se que a comissão de inquérito à TAP volte a incidir sobre a polémica indemnização, após várias audições em que a maioria dos deputados se concentrou nos acontecimentos de 26 de abril no Ministério das Infraestruturas, que envolveram o ex-adjunto de João Galamba, Frederico Pinheiro, e levaram à intervenção do Serviço de Informações de Segurança (SIS) devido a um computador de serviço retirado do edifício.



Depois de ter dito que não foi informado da indemnização de 500.000 euros e após a sua demissão, Pedro Nuno Santos esclareceu semanas mais tarde, em comunicado, que ele, o então secretário de Estado Hugo Mendes e a chefe de gabinete, Maria Antónia Araújo “não tinham memória” de que sabiam da indemnização e que o ministro deu “anuência política para fechar o processo”.