PS impede Costa, Mendonça Mendes e secretas de serem ouvidos na Comissão de Inquérito

O Partido Socialista chumbou, esta quarta-feira, os pedidos para que o primeiro-ministro, António Costa, o secretário de Estado do primeiro-ministro, António Mendonça Mendes, o diretor nacional da PSP e os responsáveis pelos serviços secretas na Comissão de Inquérito à TAP (CPI).

Depois de o primeiro-ministro ter estado no debate no Parlamento e de ter reiterado a disponibilidade para prestar todos os esclarecimentos que a CPI entender, o PS impediu os requerimentos do Chega, Iniciativa Liberal e Bloco de Esquerda, pedidos depois de se tornar público que o Serviço de Informações e Segurança interveio na recuperação do computador do ex-adjunto de João Galamba, Frederico Pinheiro.

"Nenhum deles cabe no objeto desta CPI", justificou o deputado socialista, Bruno Aragão, referindo-se aos requerimentos.

Além dos votos contra do PS, o PCP absteve-se em todas as votações por também considerar que este tema não se enquadra na Comissão Parlamentar de Inquérito à TAP.

As votações decorreram ao final da tarde desta quarta-feira, antes de a CPI ouvir a ex-chefe do gabinete do ministro das Infraestruturas e da Habitação (Pedro Nuno Santos), Maria Antónia Barbosa de Araújo- que é atualmente chefe de gabinete do secretário de Estado das Infraestruturas.