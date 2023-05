Metro de Lisboa. Costa confirma que linha circular vai coexistir com linha em laço

O primeiro-ministro confirma que no novo mapa do Metro de Lisboa a linha circular vai coexistir com uma linha em laço nas horas de ponta.

No debate parlamentar desta quarta-feira, António Costa respondia a uma questão da deputada do PAN, Inês Sousa Real, garantindo que quem partir das estações entre Odivelas e Quinta das Conchas não vai precisar de mudar de linha no Campo Grande para ir para o centro da cidade.

"Desde o princípio que ficou definido que a linha circula permitiria entrada e saída sem transbordo de que provém da linha de Odivelas, durante as horas de ponta", referiu.

O chefe do Executivo aponta que "a última coisa que passa pela cabeça é parar uma obra que está em curso", mas reconhece que "causa muitos incómodos, naturalmente".

A informação, que foi avançada no início da semana pelo presidente da Junta do Lumiar, Ricardo Mexia, foi confirmada durante o debate de política geral desta quarta-feira.