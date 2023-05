Medina apanhado em escutas. Ministro nega corrupção

Há dezenas de escutas telefónicas e emails que comprometem os ministros Fernando Medina e Duarte Cordeiro no caso “Tutti Frutti”, avançou esta terça-feira a CNN Portugal.



Segundo avança a estação, o Ministério Público (MP) assume formalmente suspeitas sobre os atuais ministros das Finanças e do Ambiente, quando Fernando Medina era presidente da Câmara de Lisboa e Duarte Cordeiro número dois da autarquia.

Este caso está relacionado com a distribuição de dezenas de avenças para trabalhos fictícios e negócios de milhões celebrados com empresas de amigos em ajustes diretos.

Em causa estão alegados crimes de corrupção, participação económica em negócio, financiamento proibido de partidos, prevaricação de titular de cargo político, tráfico de influências e abuso de poder.

Segundo a investigação, citada pela CNN Portugal, Fernando Medina terá feito um acordo secreto com responsáveis do PSD quando era autarca de Lisboa, para os dois partidos facilitarem a vitória em determinadas juntas de freguesia.

Duarte Cordeiro é apontado como mandatário numa troca de favores entre PS e PSD na preparação das listas para eleições autárquicas de 2017, de forma a garantir a manutenção de certas freguesias lisboetas. No caso são citados ainda o antigo presidente da Câmara de Lisboa Fernando Medina e o ex-deputado do PSD Sérgio Azevedo.

“O PS nas eleições de 2017 não só não fez qualquer pacto como, aliás, ganhou mais duas freguesias do que as que tinha antes dessas eleições, uma das quais conquistada ao PSD [Avenidas Novas]”, afirmou o agora ministro do Ambiente.

Duarte Cordeiro assinala ainda que o partido “fez um outro acordo coligatório com o Partido Livre que encabeçou as listas autárquicas para a Freguesia da Estrela e Areeiro” e que na Freguesia de Santo António e Belém “as escolhas foram, desde logo, das secções do PS do território em causa”.



Confrontados com as suspeitas reveladas pela CNN Portugal, Fernando Medina e Duarte Cordeiro negam qualquer envolvimento em alegados esquemas de corrupção.

Duarte Cordeiro não foi ouvido pelo MP

O ministro do Ambiente e da Ação Climática, Duarte Cordeiro, afirmou esta terça-feira que não foi “chamado ou ouvido pelo Ministério Público” sobre uma alegada troca de favores entre o PS e o PSD em Lisboa.



“Nunca, em nenhum momento, fui chamado ou ouvido pelo Ministério Público (MP) sobre qualquer tema relacionado com estes assuntos”, disse o ministro em resposta à Lusa sobre alegadas suspeições de favorecimento.

Duarte Cordeiro garante ainda que não teve "qualquer responsabilidade nem intervenção no processo relacionado com o projeto Torre de Picoas", outro tema alegadamente investigado pelo MP.