Constituição. PSD não pode "vender gato por lebre" às Regiões, avisa Guilherme Silva

Na proposta do PSD - a parte das autonomias ainda não foi debatida na comissão eventual de revisão constitucional da Assembleia da República -, revoga-se o artigo que determina a existência do Representante da República, mas, noutro relativo às suas competências, prevê-se que estas sejam do Presidente da República, mas exercidas "através do respetivo mandatário previsto para a Região Autónoma".

Num painel nas jornadas parlamentares do PSD, que terminam nesta terça-feira no Funchal, dedicado precisamente à "Revisão constitucional", o madeirense e antigo deputado na Assembleia da República deixou um apelo ao PSD nacional e ao grupo parlamentar para que possa " aperfeiçoar e clarificar" a sua proposta em sede de revisão em concreto no que toca ao Representante da República .

"É elucidativo que o PS não tenha uma norma sobre a autonomia, isto diz tudo sobre a visão que o PS tem, o desprezo que tem em relação às autonomias regionais, não podemos deixar de o salientar nas campanhas regionais", apontou.

"Travar" atual processo de revisão

Guilherme Silva considerou ser necessário esperar como vão os socialistas votar as iniciativas do PSD em matéria de autonomias, mas deixou uma sugestão radical, que passaria por travar o atual processo de revisão.

"Não sei se, a dado momento, em termos estratégicos, não será de tomar-se uma atitude de, pura e simplesmente, frustrar a revisão constitucional para não tapar a possibilidade de uma revisão a sério, senão temos de esperar mais cinco anos", defendeu, considerando que "é preciso que o PSD não fique com o ónus de atrasar uma atualização da Constituição" mais alargada.

As críticas de Guilherme Silva sobre o projeto de revisão constitucional do PSD na parte relativa ao Representante da República foram secundadas pelo líder parlamentar do PSD-Madeira, Jaime Filipe Ramos, que a considerou "muito aquém" e de "iludir a proposta inicial".

Em anteriores projetos de revisão constitucional, o PSD propunha a extinção do Representante da República e delegava simplesmente as suas competências no Presidente da República.

Montenegro deixa aviso ao PS sobre alterações à Constituição

No discurso de encerramento das jornadas parlamentares do PSD, o líder do partido afirmou que só vai haver acordo para uma revisão constitucional se o PS aceitar mudar "algumas coisas" e não apenas os dois aspetos que tem apontado no fundamentais, relacionados com metadados e emergências sanitárias.

Luís Montenegro assegurou que o partido está a acompanhar “serenamente os trabalhos da comissão de revisão constitucional”, que decorre há alguns meses, mas deixou este aviso.

“Só vai haver revisão constitucional se for para mudar algumas coisas na Constituição, não é para mudar apenas aquilo que o PS quer. O PSD não vai dar borlas constitucionais ao PS.”

Por isso, prosseguiu Montenegro, se os socialistas pretendem com esta revisão “mudar só aquelas duas coisas que consideram mais importantes, não vai haver revisão constitucional”.

A declaração é uma referência implícita às alterações (semelhantes nos projetos de PS e PSD) que pretendem constitucionalizar que os serviços de informações tenham acesso a metadados de comunicações e que medidas de isolamento possam ser decretadas sem recurso ao estado de emergência.

Qualquer alteração à Constituição tem de ser aprovada por dois terços, o que, na atual composição parlamentar, implica o voto a favor de PS e PSD.

[atualizado às 14h31]