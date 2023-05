Constituição. PSD avisa PS que tem de mudar "algumas coisas" ou não haverá revisão

No encerramento das Jornadas Parlamentares do PSD , que decorreram no Funchal, Luís Montenegro assegurou que o partido está a acompanhar "serenamente os trabalhos da comissão de revisão constitucional" , que decorre há alguns meses, mas deixou este aviso.

O presidente do PSD afirmou nesta terça-feira que só vai dar acordo para haver revisão constitucional se o PS aceitar mudar "algumas coisas" e não apenas os dois aspetos que tem apontado como fundamentais, relacionados com metadados e emergências sanitárias.

"Nós estamos aqui não é para criar uma Constituição ideológica, mas é para retirar amarras ideológicas que PS teimosamente quer continuar a ter na Constituição da República Portuguesa", referiu Montenegro.

Na Assembleia da República, está em curso desde janeiro um processo de revisão constitucional, desencadeado com uma iniciativa do Chega admitida na Assembleia da República em 12 de outubro, e que conta com projetos dos oito partidos com assento parlamentar.