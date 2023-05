PSD vai viabilizar comissão de inquérito à atuação das secretas

O PSD vai viabilizar as propostas do Chega e da Iniciativa Liberal para a constituição e uma comissão de inquérito sobre a atuação das secretas na recuperação do computador do antigo adjunto de João Galamba e pondera avançar com uma iniciativa própria.

A revelação foi feita esta segunda-feira pelo líder parlamentar do PSD, Joaquim Miranda Sarmento, em declarações aos jornalistas na abertura das jornadas parlamentares, que decorrem na Madeira.

"Não estou a dizer que vamos apresentar, mas nós não inviabilizaremos essas iniciativas. Há explicações muito sérias sobre o funcionamento dos serviços de informações, que têm de ser dadas por quem as tutelas, que é o senhor primeiro-ministro. Nós iremos ponderar se apresentamos ou não, mas vamos votar favoravelmente os requerimentos que já foram apresentados", disse Joaquim Miranda Sarmento.

Miranda Sarmento diz que há ainda muito por esclarecer sobre a intervenção das secretas na recuperação do computador de Frederico Pinheiro, ex-adjunto do ministro das Infraestruturas, e espera o debate de quarta-feira com António Costa, no Parlamento.



"Há ainda muito por esclarecer. O senhor primeiro-ministro tem um debate na quarta-feira, no Parlamento, pode ser que seja a oportunidade para ele esclarecer os portugueses sobre estas confusões e contradições enormes", sublinha o líder parlamentar do PSD.

Em entrevista à Renascença na sexta-feira, Frederico Pinheiro disse haver testemunhas que "ouviram as ameaças do SIS".