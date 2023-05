​Montenegro acusa Costa e PS de "fanatismo político"

Luís Montenegro acusa o primeiro-ministro e o Partido Socialista de estarem em estado de negação e de fanatismo político, por causa da reação às críticas que Cavaco Silva fez no passado fim de semana ao Governo socialista.



“O Dr. António Costa, como todo o PS, estão a encarar este momento de uma forma muito fanática e num estado de negação absoluta. Não é artificial haver uma degradação das instituições e do Governo, não é nada artificial o aumento do custo de vida dos portugueses, nem a falta de médicos de família”, referiu o líder do PSD, na Madeira.

Luís Montenegro desafiou António Costa a pronunciar-se sobre “o conteúdo” da intervenção de um ex-primeiro-ministro e ex-Presidente da República que não anda na “refrega política”, nem intervém muitas vezes.

Em declarações aos jornalistas, no Funchal, onde decorrem as jornadas parlamentares do PSD, Luís Montenegro foi ainda questionado sobre a atuação do SIS e diz que António Costa deve ainda dar explicações ao país.