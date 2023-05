Deputados do PSD na Madeira para ajudar o partido a reforçar maioria

O PSD governa pela primeira vez a Madeira sem maioria absoluta e a cinco meses das eleições legislativas regionais os deputados do PSD da Assembleia da República vão “mostrar o notável desenvolvimento da Madeira”, nas palavras do líder parlamentar, Joaquim Miranda Sarmento.



“Realçar o extraordinário trabalho que o PSD ao longo destes muitos anos em que assume o governo regional tem feito”, refere Sarmento, em declarações aos jornalistas, antes do arranque das jornadas parlamentares.

Nas últimas eleições, o PSD perdeu a maioria absoluta que detinha desde 1976 e teve de fazer uma coligação com o CDS. Desta vez, o PSD/Madeira vai a eleições coligado com o CDS, uma decisão tomada por unanimidade este fim de semana.

Joaquim Miranda Sarmento espera que o cenário não se altere e que o Chega, que não conseguiu representação na assembleia regional, não tire a maioria à coligação: “A expectativa é de que o PSD possa, em coligação com o CDS, formar governo como formou nestes quatro anos.”

A sessão de abertura, esta segunda-feira à tarde, conta com a presença do presidente da Câmara Municipal do Funchal, Pedro Calado, do líder do PSD/Madeira e presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, e do líder parlamentar, Joaquim Miranda Sarmento, ficando o encerramento, na terça-feira, a cargo do presidente do partido, Luís Montenegro.



Da parte da manhã os deputados vão visitar o estaleiro de obras do novo Hospital do Funchal, uma escola, o centro Internacional de Negócios e a Agência Regional para o Desenvolvimento da Investigação, Tecnologia e Inovação.

Os debates temáticos que ocorrem segunda-feira à tarde e terça de manhã, vão ser discutidos a lei das finanças regionais, a mobilidade no atlântico ou a revisão constitucional.

As jornadas vão decorrer no salão nobre da Assembleia Regional da Madeira. A sessão de encerramento conta com discursos do líder do PSD, Luis Montenegro, e com o presidente do governo Regional, Miguel Albuquerque.