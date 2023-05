"Ofensivas” e "antidemocráticas". Brilhantes Dias critica declarações de Cavaco Silva

O líder parlamentar socialista, Eurico Brilhante Dias, respondeu ao início desta noite ao discurso de Aníbal Cavaco Silva e acusa de ter usado uma linguagem “ofensiva” e “antidemocrática”, “numa evidente captura da direita democrática pelos radicais extremistas que não escamoteiam o ódio ao PS”.



“Na senda do comportamento insultuoso dos deputados do PPD/PSD na CPI da TAP, e de um Presidente do partido que procura envolver os serviços de informação na disputa político-partidária, hoje uma personalidade com muitas responsabilidades adotou uma liguagem ofensiva e antidemocrática, numa evidente captura da direita democrática pelos radicais extremistas que não escamoteiam o ódio ao PS”, lê-se.