PS explica opções na Educação aos militantes. "É preciso conhecer melhor o que se está a fazer"

Após a aprovação dos diplomas do Governo sobre a vinculação e tempo de serviço de professores sem qualquer acordo com os sindicatos, o estado maior socialista sai à rua para explicar ao próprio partido "porque é que se está a fazer de uma maneira e não de outra".

A partir desta sexta-feira, e até ao final do mês, vários dirigentes do PS vão para o terreno explicar aos militantes as opções do Governo para a Educação, incluindo o próprio ministro, João Costa, o secretário-geral adjunto, João Torres, e o líder parlamentar, Eurico Brilhante Dias.

Com greves na Educação desde dezembro, com um Presidente da República mais hostil e de modo inédito a revelar que fez propostas ao Governo para a vinculação de professores que não foram aceites, é notória a preocupação dos dirigentes nacionais do PS com a perceção dos seus próprios militantes sobre o setor.

Como já havia feito recentemente com o pacote "Mais Habitação", em que a ministra Marina Gonçalves percorreu o país a explicar as propostas, o PS evita o isolamento total numa altura de impasse com os sindicatos.

Em declarações à Renascença, Porfírio Silva, membro do Secretariado Nacional do PS, salienta que "em vários momentos em que há debate é preciso conhecer melhor o que se está a fazer, em que é preciso conhecer os efeitos da aplicação das várias medidas que vão sendo desenvolvidas".