"Provado" que Costa não decidiu acionar SIS. PS rejeita audição do primeiro-ministro

O PS acusou esta sexta-feira a oposição de procurar degradar a comissão parlamentar de inquérito sobre a TAP, salientando que o primeiro-ministro não participou na decisão de acionar o SIS para recuperar o computador do Ministério das Infraestruturas.

Em declarações aos jornalistas, na Assembleia República, o líder parlamentar socialista, Eurico Brilhante Dias, criticou também as posições assumidas pelo presidente do PSD, Luís Montenegro, neste caso relativo à ação dos Serviços de Informações e Segurança (SIS), considerando-as “alinhadas com a extrema-direita” e “populistas”.

Além de afastar a possibilidade de António Costa depor presencialmente perante a comissão parlamentar de inquérito sobre a gestão da TAP - tal como exigiu a Iniciativa Liberal e o Bloco de Esquerda apoiou -, o presidente da bancada socialista também procurou separar os serviços de informações e seus responsáveis do objeto de debate em sede de comissão de inquérito.

Perante os jornalistas, Eurico Brilhante Dias voltou a defender a adequação do recurso pelo Governo ao SIS para que fosse recuperado o computador que tinha saído do Ministério das Infraestruturas com informação classificada. Um computador que estava na posse de Frederico Pinheiro, ex-adjunto do ministro João Galamba, que tinha sido exonerado das suas funções horas antes pelo próprio João Galamba.

“Sem prejuízo da intervenção do senhor ministro [João Galamba], não foi o senhor ministro quem acionou o serviço de informações. Foi o protocolo exigente que qualquer membro do Governo ou chefe de gabinete deve evidentemente executar num quadro em que informação classificada sai do perímetro do Governo”, justificou.