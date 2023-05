Ministério prepara propostas para reduzir horário dos professores

O Ministério da Educação está a preparar propostas para retomar negociações com os sindicatos do setor sobre os técnicos especializados e a redução horária dos professores mais velhos do pré-escolar e 1.º ciclo, disse o ministro esta sexta-feira.

"Vamos continuar a trabalhar com as organizações sindicais sobre alguns pontos que já anunciamos e estamos a trabalhar, entre áreas governativas, nas propostas concretas para apresentar", afirmou João Costa.

O ministro da Educação, que falava aos jornalistas à margem de uma visita à escola secundária Sebastião e Silva, em Oeiras, onde decorrem hoje as Olimpíadas da Língua Portuguesa, não adiantou uma data para o início das negociações, indicado apenas que as reuniões serão agendadas assim que as propostas estiverem prontas.

Em cima da mesa estarão temas sobre os quais a tutela já se tinha comprometido a negociar com os sindicatos, relacionados com a monodocência e os técnicos especializados.

Sobre o primeiro tema, o ministro já tinha anunciado, em março, a intenção de permitir que os professores da educação pré-escolar e 1.º ciclo, em regime de monodocência, deixem de dar aulas a partir dos 60 anos.

Atualmente, o estatuto da carreira docente prevê apenas a possibilidade de esses professores pedirem a redução de cinco horas da componente letiva semanal a partir da mesma idade.

Quanto à regularização da situação dos técnicos especializados nas escolas, João Costa adiantou hoje que o Governo pretende definir um rácio de profissionais por conjunto de alunos, à semelhança do que foi feito para os assistentes técnicos e operacionais.