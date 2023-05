Marcelo Rebelo de Sousa anunciou que estará disponível para falar com os jornalistas esta sexta-feira, às 14h00, confirmou a Renascença.

A conversa com os jornalistas acontece meia hora antes do Presidente da República participar na reunião do Conselho Superior de Defesa Nacional.

[notícia atualizada às 11h29 de 19 de maio de 2023]