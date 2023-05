Luís Montenegro pede demissão de Galamba e da secretária-geral do SIRP

O líder do PSD, Luís Montenegro, pediu, esta sexta-feira, a demissão do ministro das Infraestruturas, João Galamba, e da secretária-geral do Serviço de Informações da República Portuguesa (SIRP), Graça Mira Gomes.

O social-democrata considera que a "responsável máxima do sistema [de agências de informação] deve assumir as suas responsabilidades e ser substituída".

Da mesma forma, também "João Galamba deve ser mesmo demitido" pelo primeiro-ministro, "a bem da dignidade". Aos jornalistas, o líder social-democrata revelou que telefonou a António Costa a pedir-lhe que exonere o ministro das Infraestruturas.

Para Luís Montenegro, no contexto da comissão parlamentar de inquérito à TAP, o primeiro-ministro fica "isolado" e é o "único responsável" pela atual crise política.

