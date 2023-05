Câmara de Gaia nega influência em caso que envolve Pizarro

O presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, reagiu na rede social Facebook às mais recentes notícias que davam conta de que o ministro da Saúde, Manuel Pizarro, estaria a ser investigado pelo Ministério Público no âmbito de um processo que envolve o Eduardo Vítor Rodrigues.

De acordo com a RTP e Observador, Eduardo Vitor Rodrigues terá criado um posto de trabalho na autarquia a pedido do agora ministro da Saúde - na altura, eurodeputado e vereador na Câmara Municipal do Porto. O objetivo foi colocar um funcionário da Câmara de Gondomar, apoiante de Pizarro na concelhia socialista, como técnico superior em Vila Nova de Gaia - categoria que não possuía.



Esta sexta-feira, Rodrigues garante que esta pessoa "não pertence nem nunca pertenceu ao quadro de pessoal" da autarquia e classifica como "lamentável e inqualificável" ter sido colocado em causa "o bom nome do município de Gaia e do seu presidente", naquilo que classifica como uma "campanha incessante que prejudica a confiança dos cidadãos na instituição".

O presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia fala em "ataque político ou pessoal" e garante estar "tranquilo" enquanto aguarda os próximos desenvolvimentos dos processos, confiando na Justiça.