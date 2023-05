Bloco quer Costa e responsáveis das ‘secretas’ no inquérito à TAP. PS rejeita presença do PM

O Bloco de Esquerda (BE) apresentou esta sexta-feira um requerimento para ouvir o primeiro-ministro, “de preferência presencialmente”, e o diretor do SIS e a secretária-geral do SIRP na comissão de inquérito à TAP.

O BE pediu ainda acesso às cópias dos protocolos entre o Governo e os serviços secretos que foram invocados pela chefe de gabinete do ministro João Galamba, Eugénia Correia, para ter contactado o Sistema de Informações da República Portuguesa (SIRP) na noite de 26 de abril, por alegado roubo de um computador do Estado pelo ex-adjunto Frederico Pinheiro.

Em declarações aos jornalistas no parlamento, o líder parlamentar do BE, Pedro Filipe Soares, defendeu que o primeiro-ministro “não pode ficar impávido e sereno” pelo que considera serem contradições entre os depoimentos da chefe de gabinete, Eugénia Correia, e do ministro das Infraestruturas.

“Por lei, sabemos que o primeiro-ministro e o Presidente da República podem escolher responder por escrito, mas consideramos que, face à gravidade da matéria, António Costa devia responder presencialmente”, defendeu.

A IL já tinha anunciado um requerimento para ouvir António Costa no inquérito à TAP, tendo em seguida o Chega manifestado a mesma intenção e acrescentado um pedido de audição do ministro da Administração Interna.

Em declarações aos jornalistas, ao final da manhã, no Parlamento, Eurico Brilhante Dias, presidente do grupo parlamentra do PS, rejeitou liminarmente a audição do primeiro-ministro da comissão de inquérito.