Afinal, Marcelo falou a (alguns) jornalistas. "Mantenho o que disse há 15 dias"

O Presidente da República assegura que acompanha "atentamente" o atual momento político do país, mas que para já não tem nada a dizer. "Mantenho o que disse há 15 dias", afirmou Marcelo Rebelo de Sousa aos jornalistas, quando se dirigiu ao exterior do Palácio de Belém, por volta das 14h10.

Antes, os jornalistas chegaram a estar convocados para uma conversa com o Presidente da República para as 14h00, mas essa convocatória foi adiada. No entanto, alguns estavam junto à residência oficial do Presidente.

O Chefe de Estado garantiu ainda que, quando entender que se deve pronunciar, fá-lo-á.

"É um processo em circulação que acompanho atentamente, como todos os portugueses, quer na parte económica, quer na parte política. Quando for necessário, se for necessário, e nos termos em que forem necessários, eu faço uma declaração", reafirmou.



Marcelo Rebelo de Sousa foi confrontado com a notícia do jornal Expresso que assegura que, politicamente, a convicção em Belém é que se o ministro João Galamba não resistir à comissão de inquérito, não é o ministro que cai, mas sim o Governo. "Não tenho porta-vozes", disse aos jornalistas à porta de Belém.

“Não há ideias que passem em Belém que não sejam as que passam pela minha cabeça. Só eu falo pela Presidência da República”, reforçou.