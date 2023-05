João Galamba: "Gabinete do primeiro-ministro é que disse para contactar SIS"

"O gabinete do primeiro-ministro é que disse para contactar o SIS", afirmou esta quinta-feira o ministro das Infraestruturas, João Galamba, na comissão parlamentar de inquérito à gestão da TAP.

Em resposta ao deputado da Iniciativa Liberal, Bernardo Blanco, o ministro das Infraestruturas revelou que foi o gabinete do primeiro-ministro que o aconselhou a contactar o SIS depois do “roubo” do computador por parte do ex-adjunto, Frederico Pinheiro.

Questionado exatamente sobre quem é que o aconselhou a falar com as secretas dentro do gabinete de António Costa, João Galamba confirmou que foi o secretário de Estado, António Mendonça Mendes.

Sobre os incidentes no Ministério das Infraestruturas, entre o ex-adjunto Frederico Pinheiro e cinco membros do gabinete, João Galamba não se recorda "se falei sobre o SIS ou SIRP" com a ministra da Justiça, mas diz que não foi ele que contactou as secretas para tentar recuperar um computador levado por Frederico Pinheiro.



"A conversa com a ministra da Justiça não tem nada a ver com o SIS. Não lhe sei dizer: olhe, entretanto parece que é preciso comunicar... Não me lembro se disse isso, mas é irrelevante, porque o meu objetivo e a única coisa que a ministra da Justiça fez foi pôr-me em contacto com a Polícia Judiciária", argumentou.

João Galamba disse aos deputados que, após saber dos incidentes, falou com o ministro da Administração Interna e com a ministra da Justiça.

"Eu contactei com a PSP e a PJ e a minha chefe de gabinete com o SIRP", adiantou o ministro.