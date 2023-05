Galamba disponível para perícias no telemóvel

O ministro das Infraestruturas, João Galamba, está disponível para que sejam realizadas perícias no seu telemóvel sobre a troca de mensagens com o ex-adjunto Frederico Pinheiro.

Na comissão parlamentar de inquérito parlamentar à gestão da TAP, João Galamba disse que tem "disponibilidade e até interesse" no esclarecimento da questão sobre as notas tiradas por Frederico Pinheiro sobre uma reunião preparatória com a ex-CEO da TAP, Christine Ourmières-Widener.

"Sou o principal interessado no esclarecimento dessa dúvida”, declarou.

"Se a pergunta é: há ou houve alguma mensagem no meu telemóvel que demonstra que, sim, Frederico Pinheiro tinha notas, isso tenho toda a disponibilidade para que façam perícias. Garanto que não encontrará jamais essa mensagem", afirmou o ministro das Infraestruturas.

"A única mensagem que Frederico Pinheiro me enviou foi no final de todas as tentativas por múltiplas formas e múltiplas pessoas para que as notas fosse entregues para serem entregues à CPI. Portanto, não tenho qualquer problema que procurem mensagens dessa natureza no meu telefone”, disse o governante.

Sobre o apagão nas mensagens de WhatsApp no telemóvel de Frederico Pinheiro, João Galamba garante que “ninguém tentou apagar nada", mas sim recuperar a troca de conversas com a ex-CEO da TAP.