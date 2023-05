"Fui ameaçado por Frederico Pinheiro", diz João Galamba

O ministro das Infraestruturas, João Galamba, desmente o seu ex-adjunto e diz que foi "ameaçado" por Frederico Pinheiro.



O governante falava esta quinta-feira na comissão parlamentar de inquérito à gestão da TAP.



João Galamba garante que não ameaçou fisicamente o seu ex-adjunto durante uma conversa telefónica.

“Desobedeceu e mentiu“. É assim que o ministro das Infraestruturas justifica a decisão de exonerar o adjunto Frederico Pinheiro.

Em resposta às perguntas do deputado do PS, Bruno Aragão, João Galamba lembrou que os cargos que integram os gabinetes dos ministros dependem inteiramente da "confiança política" e que por isso, podem ser quebrados em qualquer altura desde que essa seja a vontade do membro do Governo.



O ministro das Infraestruturas afirma que afastou Frederico Pinheiro "por todo o comportamento entre o dia 24 e o dia 26 de abril" e por entender que esse era o seu "dever".

Galamba lembra que o fez assim que aterrou em Portugal quando aterrou de uma viagem de Singapura: "Entendi que tinha de demitir Frederico Pinheiro na hora. Entendi que não podia ficar nem mais um segundo no cargo ”.

João Galamba revela que o telefonema em que informou Frederico Pinheiro que seria exonerado demorou 1 minuto e 21 segundos.