Chefe de gabinete de Galamba diz que levou um murro de Frederico Pinheiro

"Na sequência desses telefonemas, o que esperávamos era que as autoridades competentes pudessem tratar da situação. Depois de o Dr. Frederico Pinheiro ter fugido pelas escadas abaixo, ouvimos, do quarto andar muito barulho, proveniente da entrada do Ministério. Foi quando nos apercebemos de que ele estaria ainda no edifício. Nesse momento, resolvemos, com receio, refugiar-nos num sítio mais seguro. Ficámos à espera. Aguardávamos que as autoridades nos contactassem, porque foram reportadas agressões e roubo de um computador. Aguardámos na casa de banho que nos fossem de lá retirar. Não aconteceu."

Já sobre as câmaras de videovigilância do edifício, Eugénia Correia disse que há uma câmara no quarto piso, onde disse que ocorreram as agressões, mas não funciona.

"Uma delas ligou, na sequência de o Dr. Frederico ter agredido as pessoas e fugido com o computador. Alguém ligou para a segurança [para fechar as portas do edifício], não fui eu", garante.

Eugénia Correia refere, ainda, que não foi ela a telefonar para o segurança, que não tinha sido informado da exoneração de Frederico Pinheiro, para que as portas fossem fechadas. Terá sido a chefe de gabinete ou uma das pessoas que estavam com ela: Cátia Rosas, Paula Lagarto e Rita Penala.

"Foram extraídos porque não se encontravam disponíveis no arquivo do Ministério das Infraestruturas", salienta. Por isso, foram extraídos para serem "objeto de classificação para poderem ser remetidos à CPI que os tinha solicitado".

Questionada sobre o tipo de documentos que estariam na posse de Frederico PInheiro e se considera justificável fechar alguém num edifício por isso, Eugénia Correia responde que "os documentos que foram objeto de classificação foram extraídos do computador do Dr. Frederico Pinheiro".

"Aterrámos em Lisboa, vindos de Singapura, às 20h00 do dia 26 de abril. O Dr. Frederico foi exonerado às 20h45, sensivelmente a meio caminho do aeroporto ao gabinete, eu dirigi-me de imediato para o gabinete, porque tinha um documento para enviar para a CPI, e o Dr. Frederico Pinheiro chega sensivelmente dez, 15 minutos depois de mim ao Ministério. Tive o cuidado de verificar que o computador, no momento da exoneração, estava no Ministério. Não havia motivos para pensar que, dez minutos depois de exonerado, Frederico voltaria ao Ministério”, assinala.

A chefe de gabinete diz que Frederico Pinheiro já estava " exonerado desde as 8h45 do dia 26 de abril " e "impedido de entrar Ministério por ordem expressa do ministro das Infraestruturas".

A chefe de gabinete do ministro das Infraestruturas diz que foi agredida a murro por Frederico Pinheiro, ex-adjunto de João Galamba, que fugiu do Ministério e "levou à força" com um computador do Estado.

O deputado da IL aponta a versão contraditória, contada por Frederico Pinheiro, de que o técnico informático é que agiu sobre o telefone e que quando voltou a mexer no telemóvel percebeu que todas as mensagens do WhatsApp tinham sido apagadas.

“Quem instalou o programa foi o Dr. Frederico, isso foi testemunhado por várias pessoas, incluindo o informático, não foi mais ninguém a mexer no telefone do Dr. Frederico Pinheiro. E se tivesse sido mexido poderia, porque não so o equipamento não é dele, como o número de telefone não é dele, mas da titularidade do gabinete. Mas não foi...", argumenta a chefe de gabinete, acusando o ex-adjunto de apagar tudo.

“Perguntei ao informático que trabalha no gabinete das infraestruturas se havia alguma maneira de recuperar essas mensagens e foi-me transmitido que havia, eventualmente, um programa que poderia recuperar essas mensagens. Ele próprio foi ter com o Dr. Frederico para lhe dizer qual era o programa”, conta.

A chefe de gabinete refere que tinha pedido para que tudo o que fossem reuniões ficassem escritas por email e quando questionou Frederico Pinheiro sobre a reunião preparatória com a CEO da TAP e os deputados do PS, este "não se lembrava de nada, não tinha nada”.

Segundo explicou, Eugénia Correia terá dado deu a instrução "para que as comunicações não fossem feitas por WhatsApp e que todas as comunicações relativas ao gabinete fossem comunicadas por email".

"Considerei um risco na altura e cumpri as orientações que tinha para o efeito", declara Eugénia Correia. Quando questionada sobre quem lhe deu indicações, a chefe de gabinete responde: "Foi o SIRP. Recebi essas indicações no início de funções e cumpri-as nessa noite."

Para Eugénia Correia, "o risco não está nas agressões dentro do Ministério, mas no facto de fora daquele Ministério estar um computador com informação muito relevante do ponto de vista financeiro, e não só, de uma empresa estratégica para o país".

"No exercício das minhas funções e cumprindo as orientações que recebi, pedi uma chamada para o SIRP. (...) Depois de ter pedido uma chamada para o SIRP, sim, recebi uma chamada do SIS. Reportei que tinha sido levado do Ministério das Infraestruturas um computador onde estavam incluídos documentos classificados, bem como todos os documentos relevantes referentes à TAP dos últimos anos e que tinha sido levado por um adjunto previamente exonerado", detalha.

"Eu pedi nessa mesma noite acesso às imagens ao IMT, que é quem as dispõe. Foi-me respondido por email que as imagens apenas poderiam ser transmitidas às autoridades policiais e eu própria peguei nesses dois e-mails e fiz um ofício para a PJ e para a PSP", diz.

Eugénia Correia relata que, nessa noite, descobriu que há uma câmara antiga de videovigilância "que não funciona", no quarto andar do Ministério das Infraestruturas.

"Quando o senhor da portaria informou que o Sr. Frederico Pinheiro tinha já saído do edifício, perguntei se tinha saído com ou sem o computador. Disseram-me que tinha saído com o computador. Como duas colegas tinham ido falar com a polícia, eu fui tratar da situação do computador, que me parece bem mais relevante para o interesse público do que chamar a polícia, porque duas colegas já tinham ido fazer isso."

"Duas colegas foram falar com a polícia, eu fui para a minha sala tratar da situação do computador", conta. Questionada pelo deputado da IL por que razão não foi falar com a polícia, a chefe de gabinete explica:

Eugénia Correia diz não saber quando as autoridades chegaram. Sabe, isso sim, que quando deixou a casa de banho Frederico Pinheiro já não se encontrava no Ministério.

"Sou eu que pago as faturas desse número e de todos no gabinete, incluindo o do ministro"

Sobre as duas chamadas que Frederico Pinheiro disse ter recebido da chefe de Gabinete - uma a 28 de abril e a 11 de maio -, Eugénia diz que foi engano. “Como é evidente, fui recuperar as mensagens que troquei com o Dr. Frederico Pinheiro sobre os acontecimentos em análise e, sem querer, o telefone fez a ligação. mas não falei com ele, nem tinha qualquer intenção de falar com ele".

"Sim, em dias diferentes, não recuperei todas no mesmo dia e fui procurando, fazendo printscreen das mensagens. Não, não o contactei voluntariamente, foi pelo facto de estar a manusear as mensagens que levaram inadvertidamente a que fossem feitas as chamadas ”, justifica.

Sobre ter tentado aceder ao registo das chamadas do ex-adjunto explica ainda que “o número não era dele, era do gabinete do Ministério das infraestruturas".

"Sou eu que pago as faturas e recebo a faturação detalhada de todos os telefones do gabinete. O dr. Frederico Pinheiro, posteriormente, solicitou a passagem do número para a sua titularidade, foi trazido ao meu conhecimento e respondi 'com certeza'. O número de telefone, não o equipamento, mas o número de telefone é do gabinete. Sou eu que pago as faturas e recebo a informação detalhada desse número e de todos, incluindo o do ministro”, esclarece.

"Não tinha notas"



Acerca das notas que Frederico Pinheiro realizou das reuniões de 16 e 17 de janeiro, Eugénia Correia afirmou que o mesmo apenas confirmou a existência destas no dia 24 de abril, quando já estava em Singapura com o ministro. Até esta data, o gabinete do ministro não sabia da existência das notas e acrescentou que o ex-adjunto entregou as mesmas em papel, e não em ficheiro informático.

Eugénia Correia também desmentiu Frederico Pinheiro sobre uma reunião, ocorrida a 5 de abril, no gabinete das Infraestruturas, para reunir documentos e informação que havia a prestar sobre a reunião preparatória da audição parlamentar da então presidente da TAP, em janeiro, contrariando as informações de Frederico Pinheiro sobre a presença do ministro na mesma. “Não esteve presente o Sr. ministro, ao contrário do que ainda tive oportunidade de ouvir transmitir hoje a esta CPI.", diz, salientando que quem esteve presente é testemunha.

Foi nessa reunião que Frederico Pinheiro foi questionado sobre se tinha notas da reunião com a CEO da TAP, de 17 de janeiro: “Frederico Pinheiro disse que não se lembrava do que tinha acontecido, que não havia notas e que não se recordava sobre quem tinha estado na reunião”, afirma

“Diz ter coordenado a reunião, mas não se lembra do que aconteceu, não tinha notas e não se lembrava de quem tinha estado na reunião”, acusou Eugénia Correia.

A chefe de gabinete refere, por isso, a existência de “quatro testemunhas”, que estavam na reunião.

Contudo, só a 24 de abril - data em que terminava o prazo para o envio da documentação à CPI - , quando já se encontrava em Singapura com o ministro, é que recebeu uma mensagem de Cátia Rosas a dar conta de “informações do Frederico”, as alegadas notas.

A partir daí conta que existiram as vários pedidos para que Frederico Pinheiro enviasse as notas e que perante o atraso foi até solicitado a "prorrogação do prazo" para a entrega das mesmas. A chefe de gabinete refere ainda que também solicitou, tal como o ministro das Infraestruturas, o envio imediato das notas, mas que ficou sem resposta durante várias horas. Frederico Pinheiro terá dito que só conseguiria enviar no dia 25 de abril ao final do dia.



Eugénia Correia afirma ainda ter pedido o ficheiro informático, que nunca recebeu, para poder confirmar que a data de criação do mesmo era efetivamente o dia da respetiva reunião - de janeiro. Contudo, conta, as notas foram entregues apenas no formato papel.

A chefe de gabinete referiu ainda a uma mensagem enviada por Frederico Pinheiro na qual dizia que "sempre disse que tinha notas e que havia uma decisão de não entregar as notas à comissão de inquérito”. Eugénia Correia salientou que essa mensagem enviada por Frederico Pinheiro é posterior àquela em que ela lhe pediu as notas, algo que sugeriu "até irracional”.



Eugénia Correia assegurou que não houve “nenhuma intenção de esconder quaisquer notas que até ao dia 24 de abril” nem ela nem João Galamba sabiam que existiam.



“Nunca pretendemos esconder notas (...) O ministério solicitou a prorrogação do prazo para garantir a entrega das notas”, refere.

“O ficheiro não foi enviado e foi entregue um papel com as notas que Frederico Pinheiro diz ter tirado. Papel esse que demorou 28 horas a ser entregue e que tinha sempre sido negado”, afirma.

“Caberá aferir pelos presentes a veracidade destas notas”.