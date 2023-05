🔴 Em direto. Chefe de gabinete de Galamba diz que levou um murro de Frederico Pinheiro

A chefe de gabinete do ministro das Infraestruturas diz que foi agredida a murro por Frederico Pinheiro, ex-adjunto de João Galamba, que fugiu do Ministério e "levou à força" com um computador do Estado.

Eugénia Correia presta esclarecimentos na comissão parlamentar de inquérito (CPI) à gestão da TAP sobre o "caso João Galamba". Veja aqui a transmissão em direto no site da ARTV.

“Frederico Pinheiro foi instruído por mim no sentido de não levar o computador que não lhe pertencia. E continuando a guardar o computador na mochila foi: ‘dizendo vou levá-lo’”, declarou a chefe de gabinete.

“Expliquei que não podia levar, que estava exonerado e não podia levar um computador do Estado. Quando o Dr. Frederico Pinheiro meteu o computador na mochila e passou para sair, tentei agarrar mochila. Nesse momento Frederico Pinheiro agrediu-me a mim. A Dra. Paula Lagarto tenta também agarrar a mochila", relatou Eugénia Correia.

A chefe de gabinete de João Galamba diz que nunca houve intenção de agarrar o ex-adjunto e alega ter recebido um murro.

"Agarrei a mochila, nem toquei nele e o Dr. Frederico Pinheiro dá-me um murro de depois a Dra. Paula Lagarto também tentou agarrar a mochila e levou vários murros, e a Dra. Rita Penela tenta também agarrar a mochila", conta Eugénia Correia.

A chefe de gabinete diz que Frederico Pinheiro já estava "exonerado desde as 8h45 do dia 26 de abril" e "impedido de entrar Ministério por ordem expressa do ministro das Infraestruturas".

"Aterrámos em Lisboa, vindos de Singapura, às 20h00 do dia 26 de abril. O Dr. Frederico foi exonerado às 20h45, sensivelmente a meio caminho do aeroporto ao gabinete, eu dirigi-me de imediato para o gabinete, porque tinha um documento para enviar para a CPI, e o Dr. Frederico Pinheiro chega sensivelmente dez, 15 minutos depois de mim ao Ministério. Tive o cuidado de verificar que o computador, no momento da exoneração, estava no Ministério. Não havia motivos para pensar que, dez minutos depois de exonerado, Frederico voltaria ao Ministério”, assinala.

Questionada sobre o tipo de documentos que estariam na posse de Frederico PInheiro e se considera justificável fechar alguém num edifício por isso, Eugénia Correia responde que "os documentos que foram objeto de classificação foram extraídos do computador do Dr. Frederico Pinheiro".

"Foram extraídos porque não se encontravam disponíveis no arquivo do Ministério das Infraestruturas", salienta. Por isso, foram extraídos para serem "objeto de classificação para poderem ser remetidos à CPI que os tinha solicitado".

Eugénia Correia refere, ainda, que não foi ela a telefonar para o segurança, que não tinha sido informado da exoneração de Frederico Pinheiro, para que as portas fossem fechadas. Terá sido a chefe de gabinete ou uma das pessoas que estavam com ela: Cátia Rosas, Paula Lagarto e Rita Penala.

"Uma delas ligou, na sequência de o Dr. Frederico ter agredido as pessoas e fugido com o computador. Alguém ligou para a segurança [para fechar as portas do edifício], não fui eu", garante.



Esconderijo na casa de banho

Depois disso, foram feitas uma chamada para o 112, por parte de Rita Penela, a que Eugénia Correia assistiu, e outra para a PSP do Bairro Alto, feita por Cátia Rosas, esta sem testemunho da chefe de gabinete:

"Na sequência desses telefonemas, o que esperávamos era que as autoridades competentes pudessem tratar da situação. Depois de o Dr. Frederico Pinheiro ter fugido pelas escadas abaixo, ouvimos, do quarto andar muito barulho, proveniente da entrada do Ministério. Foi quando nos apercebemos de que ele estaria ainda no edifício. Nesse momento, resolvemos, com receio, refugiar-nos num sítio mais seguro. Ficámos à espera. Aguardávamos que as autoridades nos contactassem, porque foram reportadas agressões e roubo de um computador. Aguardámos na casa de banho que nos fossem de lá retirar. Não aconteceu."

Eugénia Correia diz não saber quando as autoridades chegaram. Sabe, isso sim, que quando deixou a casa de banho Frederico Pinheiro já não se encontrava no Ministério.



"Duas colegas foram falar com a polícia, eu fui para a minha sala tratar da situação do computador", conta. Questionada pelo deputado da IL por que razão não foi falar com a polícia, a chefe de gabinete explica:

"Quando o senhor da portaria informou que o Sr. Frederico Pinheiro tinha já saído do edifício, perguntei se tinha saído com ou sem o computador. Disseram-me que tinha saído com o computador. Como duas colegas tinham ido falar com a polícia, eu fui tratar da situação do computador, que me parece bem mais relevante para o interesse público do que chamar a polícia, porque duas colegas já tinham ido fazer isso."

Eugénia Correia relata que, nessa noite, descobriu que há uma câmara antiga de videovigilância "que não funciona", no quarto andar do Ministério das Infraestruturas.



"Eu pedi nessa mesma noite acesso às imagens ao IMT, que é quem as dispõe. Foi-me respondido por email que as imagens apenas poderiam ser transmitidas às autoridades policiais e eu própria peguei nesses dois e-mails e fiz um ofício para a PJ e para a PSP", diz.

Intervenção do SIS





Eugénia Correia conta, ainda, que recebeu uma chamada do Serviço de Informações de Segurança (SIS) depois de ter ligado para o Sistema de Informações da República Portuguesa (SIRP).

"No exercício das minhas funções e cumprindo as orientações que recebi, pedi uma chamada para o SIRP. (...) Depois de ter pedido uma chamada para o SIRP, sim, recebi uma chamada do SIS. Reportei que tinha sido levado do Ministério das Infraestruturas um computador onde estavam incluídos documentos classificados, bem como todos os documentos relevantes referentes à TAP dos últimos anos e que tinha sido levado por um adjunto previamente exonerado", detalha.

A chefe de gabinete explica ainda que, “tendo em conta que a TAP é uma empresa estratégica para o país e que funciona num sistema de concorrência, todos os dados financeiros referentes à TAP merecem o melhor cuidado".



Para Eugénia Correia, "o risco não está nas agressões dentro do Ministério, mas no facto de fora daquele Ministério estar um computador com informação muito relevante do ponto de vista financeiro, e não só, de uma empresa estratégica para o país".

"Considerei um risco na altura e cumpri as orientações que tinha para o efeito", declara Eugénia Correia. Quando questionada sobre quem lhe deu indicações, a chefe de gabinete responde: "Foi o SIRP. Recebi essas indicações no início de funções e cumpri-as nessa noite."

"O intuito não era perder mensagens, era recuperar"

Questionada sobre uma alegada intervenção feita ao telemóvel de Frederico Pinheiro, Eugénia Correia refere que deu instrução para que as comunicações não fossem feitas por WhatsApp, mas sim por e-mail.

A chefe de gabinete afirma que questionou o ex-adjunto sobre como é que esse pedido ocorreu: se teria sido ao telefone ou por mensagem. Contudo, foi transmitido que as mensagens da presidente da Comissão Executiva tem um mecanismo que só ficam disponíveis por um período de tempo.

“Perguntei ao informático que trabalha no gabinete das infraestruturas se havia alguma maneira de recuperar essas mensagens e foi-me transmitido que havia, eventualmente, um programa que poderia recuperar essas msgs e ele próprio foi ter com o Dr. Frederico para lhe dizer qual era o programa”, conta.

“Quem instalou o programa foi o Dr. Frederico, isso foi testemunhado por várias pessoas, incluindo o informático. Não foi mais ninguém a mexer no telefone do Dr. Frederico Pinheiro. E se tivesse sido mexido poderia, porque não só o equipamento não é dele, como o número de telefone não é dele, mas da titularidade do gabinete. Mas não foi", acrescenta.

Segundo Eugénia Correia, o próprio Frederico Pinheiro "tentou ver se era possível recuperar as mensagens, mas acabou por apagar tudo".

(em atualização)