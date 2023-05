Costa lamenta data das eleições europeias

António Costa vê com preocupação a data das eleições europeias, que, em Portugal, deverão acontecer no domingo de 9 de junho do próximo ano, fim-de-semana prolongado em Portugal.

As eleições europeias do próximo ano, foi anunciado esta quarta-feira, vão decorrer entre 6 e 9 de junho de 2024. À margem do Conselho Europeu, que decorre na Islândia, o primeiro-ministro revelou que houve um esforço para alterar a data, mas não houve consenso entre os 27.

"Não houve nenhuma data que gerasse consenso. Na ausência de consenso sobre nenhuma data vale aquilo que diz a lei europeia e, não havendo acordo, a data da primeira eleição cai no dia 9 de junho", explica.

A solução passa agora pela utilização do voto em mobilidade. "Estamos a trabalhar para colocar em plena efetividade o sistema de voto em mobilidade, que já foi utilizado a título experimental em outras eleições", acrescenta Costa. "Vamos fazer um esforço grande para poder ter em pleno vigor no próximo ano para que as pessoas que não estejam no seu local de residência habitual possam votar no sítio onde estiverem próximo, desde que seja em Portugal", remata.