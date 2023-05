Ministra desdramatiza atraso na aquisição de navios patrulha

Helena Carreiras, que falava na comissão parlamentar de Defesa, no âmbito da discussão da especialidade das propostas de Lei de Programação Militar (LPM) e de Infraestruturas Militares (LIM), respondia ao deputado António Proa do PSD sobre o atraso na execução deste programa de aquisição de navios-patrulha.

O atraso aconteceu após o segundo "chumbo" do Tribunal de Contas (TdC) do visto do contrato que o Ministério da Defesa Nacional pretendia fazer com a "holding" estatal IdD-Portugal Defence para a gestão do programa, no ano passado.

Atraso permitiu modernizar fragatas

A governante, que também foi interrogada pelo PSD sobre os níveis de execução da Lei de Programação Militar, explicou que a LPM tem vários mecanismos que visam potencializar a sua execução, sendo um deles "a gestão flexível".

Sendo "uma lei plurianual", explicou, é possível "antecipar alguns projetos que já estão mais avançados face a outros que estão atrasados" e deu o exemplo dos navios patrulha oceânicos: "o atraso dos NPO permitiu avançar com a modernização das fragatas, por exemplo".