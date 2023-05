João Galamba: “Tinha, tenho e terei todas as condições” para continuar no cargo

“Tinha, tenho e terei todas as condições” para continuar no cargo, afirmou esta terça-feira o ministro das Infraestruturas, João Galamba.



Durante uma visita às obras da Linha da Beira, em Mangualde, João Galamba disse aos jornalistas que se sente “extremamente motivado”, apesar da polémica com o ex-adjunto Frederico Pinheiro.

“De todo. pelo contrário. Sinto-me extremamente motivado, todos os dias. Motivado e a trabalhar para concretizar. É esse o meu trabalho e o meu mandato, e é isso que continuarei a fazer”, declarou o ministro das Infraestruturas.

Questionado se tem condições para continuar no cargo, João Galamba respondeu afirmativamente.

“Como se vê, continuo a ter todas as condições. Tinha, tenho e terei todas as condições, continuo a fazer o meu trabalho como sempre fiz, com grande empenho. Sinto-me bastante motivado”, sublinhou.

O ministro das Infraestruturas vai ser ouvido na quinta-feira, no Parlamento, no âmbito da comissão parlamentar de inquérito à gestão da TAP. João Galamba remete mais esclarecimentos para essa altura.



"Não me leve a mal, mas irei à comissão na quinta-feira e tenciona responder apenas e só na comissão de inquérito. Estamos hoje aqui a testemunhar e a ver uma grande obra e uma obra da maior importância para o país", declarou.