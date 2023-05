Inquérito à TAP. Galamba ouvido na quinta-feira, Frederico Pinheiro um dia antes

O ministro das infraestruturas vai ser ouvido na comissão parlamentar de inquérito à tutela política da gestão da TAP na quarta-feira dia 17 de maio, Frederico Pinheiro, o antigo adjunto do ministro e Eugénia Cabaço, a chefe de gabinete de Galamba, serão ouvidos no dia anterior, quarta-feira.

As audições foram marcadas esta manhã na reunião de mesa e coordenadores da comissão e reveladas à Renascença pelo presidente da comissão parlamentar de inquérito, António Lacerda Sales, que adiantou que as datas foram consensualizadas por todos os partidos.

O pedido de audição urgente do ministro das Infraestruturas foi feito pela Iniciativa Liberal e aprovado por unanimidade. O PSD pediu a presença de Frederico Pinheiro e o Chega da chefe de gabinete de Joao Galamba.

Audições pedidas depois da polémica demissão de Frederico Pinheiro e dos acontecimentos que sucederam após essa decisão do ministro Joao Galamba.

Tudo aconteceu no dia 26 de abril, e envolveu denúncias contra Frederico Pinheiro de violência física no ministério, furto de um computador portátil e o envolvimento do Serviço de Informação de Segurança na recuperação do computador.

Na próxima semana os deputados voltam a ouvir a comissão de vencimentos da TAP, que já esteve na comissão, e ainda o presidente da Parpública. Audições agendadas para terça-feira.

Depois de uma semana agitada com a renúncia de Jorge Seguro Sanches da presidência da comissão, fontes parlamentares relatam á Renascença que a reunião desta manhã decorreu “muito bem” e num ambiente de consensualização.

Outro tema que está em cima da mesa é o prolongamento dos trabalhos da comissão parlamentar de inquérito cujo prazo termina a 23 de maio.

Questionado pela Renascença, Lacerda Sales indica que na próxima terça-feira será discutido, em nova reunião, e será anunciada a data depois de ser consensualizada entre os partidos.