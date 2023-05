“Presidente pode invocar objeção de consciência” e recusar promulgação da eutanásia

Na entrevista ao programa "Hora da Verdade" da Renascença e do jornal "Público", Bacelar Gouveia admite que Marcelo possa invocar "o impedimento da sua consciência moral ou religiosa filosófica" para não dar seguimento ao texto, obrigando o Presidente da Assembleia da República, Augusto Santos Silva a promulgar, como presidente interino.

No dia em que o presidente e o vice-presidente do Tribunal Constitucional tomam poss, o professore universitário propõe ainda que sejam alteradas as regras para a eleição dos juízes deste órgão de soberania e que o Parlamento assuma a escolha de todos os conselheiros ou que o Presidente da República designe alguns deles. O constitucionalista propõe ainda "uma norma que faça caducar automaticamente os mandatos quando chegam aos nove anos", evitando que os juízes fiquem indefinidamente em funções.

Esta sexta-feira, o Parlamento vai confirmar o texto da eutanásia. Restará agora a fiscalização sucessiva do diploma pelo Tribunal Constitucional. Não há volta a dar?

Há colegas meus que dizem que pode haver de novo fiscalização preventiva. Eu acho que não pode haver, porque o diploma, não tendo sido alterado na última versão, não há nada a fazer e foi confirmado. Agora, o Presidente deve obrigatoriamente promulgar no prazo de oito dias. A Constituição é clara. Mas eu aqui gostava de referir um aspecto sobre o qual tenho pensado. Eu acho que o Presidente pode invocar uma objeção de consciência.

O que seria objeção de consciência, neste contexto?

Objeção de consciência é quando alguém, no exercício das suas funções, tem de cumprir um dever, mas não cumpra o dever, invocando o impedimento da sua consciência moral ou religiosa filosófica. E agora a questão é: mas os políticos também têm direito de objecção de consciência? Ou são só os cidadãos ou governados é que têm? Os militares têm, os médicos, os funcionários públicos podem objetar a não fazer um aborto, ou podem objetar a não fazer a PMA. Agora eu pergunto: mas então os políticos deixam de ser cidadãos e não têm também direitos fundamentais? Incluindo, neste caso, a liberdade religiosa e o direito a objetar, o direito a exercer a sua consciência, não promulgando?

Mas não acha que já passou esse momento?

Não. Ele neste momento ainda não foi confrontado com o dever de promulgar. Isso nunca aconteceu. Só vai acontecer a partir do dia 12 de Maio. Se se confirmar, aí nasce um dever de promulgar em oito dias. E ele, perante um dever que não quer cumprir porque ofende a sua consciência, põe a hipótese de poder não promulgar, invocando razões de consciência.

E o processo legislativo fica bloqueado?

Não. Eu acho que aí a solução deve ser o Presidente da Assembleia da República, como presidente interino para esse acto, a promulgar no lugar do Presidente da República.

Isso pode acontecer?

Pode. Interino no sentido de ser 'ad hoc' para efeitos de uma função que o Presidente da República se considera impedido de realizar, mas sendo obrigado a realizar. Alguém teria de decidir. O direito constitucional não conhece vazios.

Não seria o fim da lei da eutanásia?

Não, aliás, há vários constitucionalistas que defendem esta solução. Admito que seria uma solução original e sobretudo nova na ordem jurídica portuguesa, mas eu acho que é muito importante as pessoas também terem a ideia de que os políticos também têm consciência e convicções filosóficas.

E o que acha da questão do referendo, em relação à qual Luís Montenegro se mostra favorável? Ainda há espaço para o referendo?

Acho muito bem. Ainda pode haver fiscalização sucessiva. Vamos ver agora o que é que os novos juízes pensam sobre o assunto. Daqui a um ano haverá uma recomposição substancial do número dos juízes do Tribunal Constitucional, mas o referendo é muito importante e lamento que, na direção do Dr. Rui Rio, não tivesse sido cumprida uma ordem de um congresso do PSD nesse sentido.