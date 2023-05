TAP. Lacerda Sales substitui Seguro Sanches na comissão de inquérito

O socialista Jorge Seguro Sanches renunciou ao cargo de presidente da comissão parlamentar de inquérito de gestão da TAP, sendo substituído por António Lacerda Sales.

A decisão foi anunciada pelo PS em comunicado, após Seguro Sanches ter-se afastado, surgindo já o nome do secretário de Estado da Saúde como presidente da CPI no site do parlamento.

Em nota, os socialistas consideram "inaceitável" o ataque de caráter que foi perpetrado por um deputado do PSD contra Seguro Sanches, que apontam ser "atentatório da sua integridade pessoal, da sua honra e do seu bom nome".

[em atualização]