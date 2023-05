PSD acusa PS de estar a colocar obstáculos à comissão de inquérito à TAP

O líder parlamentar do PSD, Joaquim Miranda Sarmento, em declarações aos jornalistas, esta quarta-feira, acusa o PS de colocar obstáculos à comissão de inquérito à TAP, dando "pouco tempo" aos partidos para fazerem as audições.

Chega concorda com o PSD. André Ventura acusa os socialistas de estarem sob pressão com a comissão de inquérito à TAP.



Presidente da comissão de inquérito à TAP vai demitir-se? PS não confirma

Jorge Seguro Sanches vai demitir-se da presidência da comissão de inquérito à TAP. A informação foi avançada esta quarta-feira pela SIC Notícias.

A demissão será justificada porque, na terça-feira, Jorge Seguro Sanches terá sido ofendido por um deputado do PSD.



O socialista terá pedido ao vice-presidente e deputado do PSD, Paulo Rios de Oliveira, para que o substituísse na audição da tarde de terça-feira, pelo que o cenário já era, de alguma forma, expectável.

Do lado do PS, o líder parlamentar não confirma a saída de Jorge Seguro Sanches.

Eurico Brilhante Dias defende que ofenderam a honra do deputado e revela que já conversou com ele sobre o tema.

"O deputado Jorge Seguro Sanches tem o direito de fazer a reflexão quando a sua honra foi atacada", explica. "O ataque foi pessoal, não foi político, continua o líder parlamentar do PS.

Do lado do presidente da Assembleia da República, Augusto Santos Silva garante que ainda ninguém pediu a demissão do cargo.



[notícia atualizada às 15h58 de 10 de maio de 2023]