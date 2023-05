Montenegro destaca falta de mão-de-obra qualificada em Portugal

O líder do PSD realçou a falta de mão-de-obra qualificada, apesar de os dados do Instituto Nacional de Estatística (INE) apontarem para um aumento da taxa de desemprego no primeiro trimestre do ano.

A taxa de desemprego aumentou para 7,2% no primeiro trimestre, valor superior em 0,7 pontos percentuais à do trimestre anterior e em 1,3 pontos percentuais à do trimestre homólogo de 2022, divulgou o INE, esta quarta-feira.

Luís Montenegro, que hoje visitou uma empresa na Marinha Grande e o turismo de natureza em Porto de Mós, no distrito de Leiria, afirmou que as empresas estão a "lidar com alguns constrangimentos do ponto de vista dos cursos do contexto, dos acréscimos de produtividade e de competitividade para poderem entrar nos mercados e venderem os seus produtos, com grandes lacunas de mão-de-obra, que cada vez mais se sente um pouco por todas as atividades económicas".

Salientando que Leiria é um "distrito altamente industrializado, com uma capacidade empreendedora muito significativa e com boas empresas", Montenegro verificou que "as empresas têm necessidade de mais mão-de-obra qualificada".

"Muita dessa mão-de-obra existe em Portugal, mas está a fugir para o estrangeiro nomeadamente as dezenas milhares de jovens, que todos os anos procuram oportunidades de emprego além-fronteiras por várias razões, que têm a ver com uma carga fiscal muito elevada, com perspetivas de rendimentos mais elevados, de uma qualidade de vida mais satisfatória e para aqueles que são os seus objetivos", acrescentou.

No setor do turismo, "pude constatar que temos hoje potencialidades muito grandes para explorar, nomeadamente no turismo ecológico, na questão da ligação entre os recursos naturais, natureza e o acolhimento de turistas".

"Tenho falado com muita gente nos vários empreendimentos, hotéis, restaurantes por onde passo, e têm uma grande falta de mão-de-obra", insistiu.