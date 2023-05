“É uma falha enorme" de Marcelo não ouvir mais o Conselho de Estado

Luís Marques Mendes considera que “é uma falha enorme” e “um erro de palmatória” de Marcelo Rebelo de Sousa não ouvir mais o Conselho de Estado, nomeadamente nalgumas situações de crise.



O comentador respondia à pergunta, feita em tom de brincadeira, sobre de que serve ser conselheiro de Estado se em alturas de crise o presidente prefere aconselhar-se com um vendedor de gelados.

“Dou-lhe toda a razão, acho que o Presidente comete um erro de palmatória. É mais interessante o gelado, mas os conselheiros de Estado podiam talvez ser mais úteis. É uma falha enorme”, diz Marques Mendes, convidado do programa da Renascença "Três da Manhã".

No mesmo espaço, Marques Mendes foi também confrontado com a hipótese de candidatar-se à Presidência da República. O comentador e advogado garante que não tem esse plano em mente, embora registe “com satisfação” que várias pessoas lhe lancem esse desafio.

Apesar de algumas parecenças no percurso com Marcelo Rebelo de Sousa – ambos licenciados em direito, ambos do PSD e ambos com carreira feita no comentário político – Marques Mendes recusa comparar-se ao atual Chefe de Estado, considerando que, por exemplo, em matéria de comentário político, Marcelo “é muito melhor”.

A nível pessoal, Marques Mendes revelou que em breve será avô pela sexta vez e admitiu que gostaria que algum dos netos seguisse a carreira política.