​Adjunto de Galamba. Frederico Pinheiro exonerado por “comportamentos incompatíveis” com a função

Duas semanas depois de ter sido demitido pelo ministro das Infraestruturas, o despacho de exoneração de Frederico Pinheiro é publicado esta quarta-feira em Diário da República.

O despacho que tem a data de 27 de abril, assinado por João Galamba produz efeitos a partir de 26, o dia em que Frederico Pinheiro recebe o telefonema do ministro a demiti-lo.

No despacho João Galamba explica que demitiu Frederico Pinheiro “por ter adotado comportamentos incompatíveis com os deveres e responsabilidades inerentes ao exercício de funções de adjunto de um gabinete ministerial”, lê-se no despacho.

Em conferência de imprensa, a 29 de abril, o ministro João Galamba, explicou que o ex-adjunto foi exonerado no passado dia 26 de abril, após ter demorado a entregar ao gabinete as notas da reunião de 16 de janeiro. “Notas essas cuja existência tinha sido sempre negada” por Frederico Pinheiro, acrescentou João Galamba.

Após o despedimento, o ex-adjunto ter-se-á deslocado ao gabinete e levado um computador e agredido três mulheres, incluindo a chefe de gabinete e uma assessora de imprensa.

De acordo com Galamba, o computador é propriedade do Estado e contém informações classificadas. A natureza das informações contidas no computador levou o governante a contactar o primeiro-ministro e a ministra da Justiça. Só após este contacto foi pedida a intervenção ao SIS e à Polícia Judiciária.

O computador foi entregue primeiro ao SIS e passou depois passou para a posse da Polícia Judiciária.

O ministro João Galamba, o ex-adjunto Frederico Pinheiro e ainda a chefe de gabinete do ministro, Eugénia Cabaço, vão ser ouvidos na Comissão de Inquérito à TAP.