Presidente da CPI à TAP questiona se tem "as melhores condições" para continuar

O presidente da comissão parlamentar de inquérito à TAP, Jorge Seguro Sanches, questionou, esta terça-feira, se continua a ter condições para exercer o cargo e escusou-se da reunião desta tarde.

Foi no final de uma longa, a discussão, de mais de uma hora, sobre as grelhas de tempo que deviam ser usadas na audição a Humberto Pedrosa, antigo acionista privado e administrador da TAP.



Na última semana, foi usada a grelha mais pequena, que dá apenas três minutos aos deputados para fazerem perguntas. No entanto, a oposição alegou que as audições desta semana exigiam mais tempo. Seguro Sanches sublinhou que a decisão sobre o tempo já tinha sido tomada na semana passada - e que "não foi por falta de tempo que alguma pergunta ficou por fazer" - e os depoentes avisados do tempo.

"Chamo à atenção que, em muitas situações, quando os senhores deputados precisaram de pedir algum esclarecimento que não tivesse sido dado, houve sempre a concordância de toda a comissão para que isso fosse feito. Não me parece que seja já depois de convocados os depoentes e informados da grelha, que lhes seja comunicada uma alteração de regras. Essa é uma missão que nos dignifica como Assembleia da República", sublinhou.

Perante a insistência do presidente da comissão, o deputado do PSD Paulo Rios de Oliveira questionou Seguro Sanches se estava "a fazer parte da solução ou parte do problema".