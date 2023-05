Pedrosa diz que se TAP fosse sua esperava por "melhor oportunidade" para vender

O ex-acionista da TAP Humberto Pedrosa considerou hoje que este não é o melhor momento para vender a companhia aérea e que, caso a empresa fosse sua, esperaria por "melhor oportunidade" para o fazer, mas nunca à Iberia.

Na audição na comissão parlamentar de inquérito à TAP, no período de perguntas do deputado do Chega Filipe Melo, o antigo acionista deixou claro que acredita no futuro da companhia aérea.

"Se calhar, neste momento, não era o momento para vender a TAP. Se a TAP fosse minha, eu esperava por melhor oportunidade", respondeu.

Para Humberto Pedrosa, "tem que haver muito cuidado com a venda" da empresa, considerando que os critérios não podem ser apenas pelo valor.

"Mesmo que a Iberia pagasse melhor do que a Lufthansa, eu acho que deveríamos optar por uma Lufthansa ou por outra companhia, nunca pela Iberia", defendeu, considerando que há o risco do hub de Lisboa passar para Madrid.

Deixando claro que acredita na TAP "com ela está, com a dimensão que ela tem", o antigo acionista recordou que antes de entrar na companhia aérea os seus amigos lhe chamavam "louco por entrar na TAP".

No entanto, quando conheceu a empresa por dentro, Humberto Pedrosa verificou que a TAP tem excelentes profissionais, sendo estes um dos motivos da sua aposta na companhia aérea.