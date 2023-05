Secretária-geral das "secretas" deu ordem para recuperar computador do ministério de Galamba

A secretária-geral das "secretas", Graça Mira Gomes, foi quem ordenou ao SIS que recuperasse o computador retirado ao Ministério das Infraestruturas pelo ex-adjunto de Galamba.

Segundo a investigação do Diário de Notícias, partiu da secretária-geral do Sistema de Informações da República Portuguesa (SIRP) a ordem para o Serviço de Informações de Segurança (SIS) recuperar o computador, o qual, alegadamente, continha informações confidenciais.

De acordo com o mesmo jornal, terá sido um membro do gabinete de João Galamba, ministro das Infraestruturas, a telefonar diretamente ao gabinete da embaixadora Graça Mira Gomes, dando conta do roubo do computador, que possuía informação sensível e que poderia pôr em causa a segurança e o interesse nacional.

Por sua vez, a secretária-geral terá entrado em contacto com o diretor do SIS, Neiva da Cruz. É no seguimento desta interação que surge o telefonema das "secretas" a Frederico Pinheiro, ex-adjunto de Galamba, relatado por vários meios da imprensa, que acabaria por devolver o portátil voluntariamente.

Questionado pelo Diário de Notícias sobre a suposta ordem direta de graça Mira Gomes, Neiva da Cruz remeteu todos os esclarecimentos para o gabinete da secretária-geral do SIRP, que até ao momento ainda não se pronunciou sobre a questão.

Tanto os responsáveis do SIRP como do SIS serão ouvidos na comissão parlamentar de inquérito à TAP esta terça-feira.