Líder da JS desafia "todos os democratas" da JSD a demarcarem-se do Chega

O líder da Juventude Socialista (JS) apela "a todos os democratas da JSD" que "quebrem a ortodoxia partidária" e tracem uma "linha vermelha" em relação ao Chega. Miguel Costa Matos pede aos jovens sociais-democratas que se demarquem do que considera ser a "ambiguidade" do PSD sobre a relação com o partido liderado por André Ventura.

Numa carta aberta divulgada este domingo no jornal Público e a que a Renascença teve acesso, o dirigente socialista faz um apelo aos membros da JSD para que se oponham "a qualquer cenário" em que o Chega possa "participar ou apoiar, ativa ou passivamente, por atos ou omissões, numa governação do PSD".

Miguel Costa Matos salienta na carta aberta que "a defesa da democracia precisa da direita moderada" e desafia os jovens social democratas a insurgirem-se "por muito que tal" lhes "prejudique" o "futuro político".

O líder da JS critica o líder da JSD, Alexandre Poço por ser "coerente em não traçar linhas vermelhas com o Chega" e atira à direção de Luís Montenegro pela "persistente ambiguidade" sobre um apoio do Chega a uma "eventual governação do PSD".

À boleia do que aconteceu na sessão de boas vindas do presidente do Brasil no Parlamento e protesto do Chega, Costa Matos critica Montenegro e Poço, considerando que "foram daqueles que menos aderiram às tentativas do Presidente da Assembleia da República de restaurar a serenidade e o respeito pela diferença".

O dirigente do PS afirma mesmo que "é um silêncio que, se nada fizerem, pode bem confundir-se com conivência e que choca todos" os que veem "no PSD sentido de Estado".