PSD deve acompanhar Marcelo e "nada" com a extrema-direita ou PS

O fundador do PSD Francisco Pinto Balsemão defende que o partido deve acompanhar a fase final do mandato do Presidente da República, escolher bem o seu próximo candidato presidencial e "nada" com a extrema-direita ou o PS.

Estas posições do antigo primeiro-ministro constam de um vídeo que foi exibido no início da sessão comemorativa do 49º aniversario do PSD, que decorrem em Coimbra e que terminam com uma intervenção do líder do partido, Luís Montenegro.

"Temos muito trabalho para fazer na Assembleia da República, não apenas no desmascarar dos irritantes casos e casinhos, mas também na apresentação de propostas de lei sobre temas essenciais, como a cada vez mais urgente reforma do poder judicial ou as mudanças indispensáveis na lei eleitoral", sustentou.

Neste contexto, o fundador do PSD colocou como missão a vitória nas próximas eleições europeias e legislativas. E, para isso, deixou algumas recomendações.

"Temos de acompanhar - ou comboiar, como quiserem - a fase final do mandato do atual Presidente da República, temos de saber escolher e apoiar o próximo Presidente da República", acrescentou.

"Não queremos nada com a extrema-direita - lembram-se daquela canção brasileira: Chega prá lá? -, mas também nada queremos com este PS. Queremos ser nós próprios. Um partido social-democrata de centro esquerda, como sempre disse, e defendeu (e atacou, quando necessário) Francisco Sá Carneiro", frisou na sua mensagem.