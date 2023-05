Montenegro nega ter escondido valor de casa de Espinho ao Tribunal Constitucional

O presidente do PSD, Luís Montenegro, garante que “cumpriu sempre todas as suas obrigações declarativas de natureza patrimonial, nos termos previstos na lei”. “É falso que haja qualquer omissão de declaração [ao Tribunal Constitucional]”.

A resposta de Montenegro está relacionada com uma notícia do Expresso sobre uma casa construída em Espinho pelo líder social-democrata com 829,6 m2 de área total de construção bruta, distribuídos por seis pisos, incluindo uma cave.

Aquele semanário diz que apesar de nos últimos meses ter insistido numa uma resposta, Montenegro recusou dizer quanto gastou. Igualmente, nas declarações de rendimentos e património que entregou até 2022, não informou o Tribunal Constitucional (TC) sobre o valor efetivo da sua nova moradia e de onde veio o dinheiro para a pagar.