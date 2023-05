PSP chamada duas vezes. PSD quer saber o que se passou com saída do ex-adjunto de Galamba

Depois de terem sido aprovadas as audições de Frederico Pinheiro, ex adjunto de Joao Galamba, do ministro das infraestruturas e da chefe de gabinete Eugénia Correia Cabaço, o PSD quer ter mais informações sobre o que se passou no dia 26 de abril no ministério das infraestruturas, no momento da saída de Frederico Pinheiro do edifício.

Para os social-democratas há versões contraditórias e por isso pedem cópia dos autos da PSP que foi chamada ao local duas vezes.

No requerimento enviado à Renascença, o PSD diz que na noite de 26 de abril, a PSP terá sido chamada duas vezes a intervir no ministério. A primeira para acompanhar Frederico Pinheiro a sair do edifício, que levava o computador, a segunda “para alegadamente salvaguardar a integridade física da chefe de gabinete e suas colaboradoras na sequência de alegados desacatos com Frederico Pinheiro” lê-se no requerimento.

O PSD pede por isso que sejam enviadas à comissão, por parte da PSP, “cópia dos autos de participação dos eventos ocorridos na noite de 26 que levou a polícia ao ministério e ainda a cópia do(s) registo(s) áudio das chamadas telefónicas solicitando a intervenção da PSP”.

Sobre o computador que o ex-adjunto do ministro das Infraestruturas levou do Ministério e mais tarde entregou ao SIS, o PSD quer saber, junto da Polícia Judiciária (PJ), a quem foi, mais tarde, entregue o computador, à cópia do registo da ocorrência.

Quer também aceder à “descrição dos procedimentos adotados para preservação de prova, nomeadamente para preservação do computador que terá sido entregue pelo SIS à PJ”, refere o requerimento social-democrata.

Esta quarta-feira os deputados aprovaram a audição de Joao Galamba, com urgência. Este pedido, feito pela Iniciativa Liberal, foi aprovado pelos deputados por unanimidade.

Na mesma ocasião foi aprovado o requerimento do PSD e Chega para ouvir Frederico Pinheiro, e ainda a chefe de gabinete de João Galamba, a pedido do Chega.

Joao Galamba deve ser ouvido na comissão de inquérito na semana de 14 a 19 de maio.