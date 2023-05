PSD apresenta pacote de medidas para a Saúde em junho

O PSD vai apresentar em junho um pacote de medidas na área da saúde, que passam por dar uma resposta á falta de médicos de família, e às listas de espera em saúde.

Esta quinta-feira o grupo parlamentar organiza uma conferência sobre “o êxodo dos profissionais de saúde do SNS” que vai contar com a participação das ordens dos médicos, farmacêuticos, enfermeiros e psicólogos, os sindicatos e com testemunhos de profissionais que saíram do SNS.

Em declarações à Renascença, Ricardo Batista Leite, deputado do PSD lembra que o partido já fez várias propostas que foram chumbadas pela maioria.

“No mês de junho, o PSD vai apresentar um conjunto de iniciativas na área da saúde, mas ao longo do dos últimos meses o partido apresentou iniciativas para dar resposta a situações de emergência, como a falta de médicos de família, dar resposta á crise das listas de espera que ultrapassam largamente aquilo que é clinicamente recomendável” indica Ricardo Batista Leite.

O deputado do PSD refere ainda que o partido pretende, com esta conferência, mostrar ao governo que é preciso deixar de lado os jogos políticos e começar a pensar nas pessoas.

“Esperemos que a partir desta conferência possamos alertar o Governo para a necessidade de encontrar soluções inovadoras que possam atrair esses profissionais e reter aqueles que ainda estão no Serviço Nacional de Saúde. Está na hora do Governo pôr as pessoas à frente dos jogos políticos” adianta Ricardo Batista Leite.

O deputado social-democrata refere que o Serviço Nacional de Saúde atravessa um período em que muitos profissionais abandonam o SNS para o privado ou para o estrangeiro. Ricardo Batista Leite alerta para uma “crise brutal nas listas de espera” consequência da falta de profissionais de saúde.

A conferência do PSD sobre o êxodo dos profissionais de saúde do SNS decorre no parlamento e vai contar com a presença das ordens profissionais, com o Sindicato independente dos médicos, e o sindicato dos farmacêuticos e com seis sindicatos de enfermeiros.