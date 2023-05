Líder da IL admite "linha aberta de comunicação" com PSD e afasta acordos pré-eleitorais

O presidente da IL afirmou hoje que o almoço com o líder do PSD foi para criar e manter "uma linha aberta" de comunicação entre os partidos para "promover uma solução alternativa", estando completamente afastados acordos pré-eleitorais.

Em entrevista esta noite à SIC Notícias, Rui Rocha foi questionado sobre o almoço que teve hoje com Luís Montenegro -- e do qual foi divulgada uma fotografia -, assegurando que este encontro já estava "previsto há algum tempo"e não teve "a ver diretamente" com a atual situação de crise política.

"Eu creio que ambos temos uma visão clara de que estamos num momento de degradação das instituições, dos cenários políticos e isso preocupa-nos enquanto pessoas responsáveis, obriga-nos a colocar cenários", referiu.

De acordo com o líder liberal, a conversa foi muito focada nos diagnósticos "e o compromisso que saiu foi sobretudo de manter uma linha aberta" para se avaliar "futuros cenários".

"Isto foi sobretudo manter e criar uma linha de comunicação para promover uma solução alternativa em Portugal", defendeu, considerando importante que tenha sido dado este sinal de que existe uma alternativa.

Apesar da coincidência sobre diagnósticos, Rui Rocha ressalvou que "depois do ponto de vista das soluções há visões diferentes de ambos os partidos", saindo "sobretudo este compromisso de manter esta linha de diálogo".

"É muito claro para ambos que não haverá nenhum tipo de entendimento pré-eleitoral", enfatizou.

A disponibilidade, segundo o presidente da IL, é para depois das eleições discutir os cenários que seja possível traçar em função dos resultados.

"A degradação a que temos assistido nas últimas horas impõe que haja esse sentido de responsabilidade", enfatizou.

Assegurando que não foram ainda discutidos detalhes, Rui Rocha respondeu apenas que "um governo apoiado pela IL terá que reduzir os impostos, resolver o acesso à saúde, resolver os problemas da justiça" e referiu que o partido não se preocupa com cargos governativos porque aquilo que pretende é "transformar o país".